Военный эксперт: Россияне воюют на уровне 19 века 5 30.11.2022, 16:26

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Россия не умеет воевать мобильными группами.

Об этом «24 каналу» рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. Он отметил, что Россия отказалась от формирования батальонных тактических групп в своем войске.

Генерал-майор объяснил, что такие батальонные тактические группы предусматривают более современное использование Вооруженных сил, в частности, управление малыми подразделениями.

Россия не умеет воевать мобильными группами

Ягун отметил, что малые подразделения могут концентрировать все имеющиеся военные возможности, например артиллерию, мотопехоту, собственную логистику и самостоятельное принятие решений. Россияне не умеют так руководить своей армией.

«Это заскорузлое управление войсками и попытка модернизировать подразделения на высшем уровне – все в комплексе показывает, что Россия так и не смогла перейти на более современный уровень и осталась на уровне конца 19 – начала 20 века», – уверен Ягун.

По его мнению, россияне вынуждены переходить к прежней дивизионной системе военной подготовки. К примеру, они объединяют подразделения. У них есть отдельно пехота, мотопехота, танковые войска и артиллерия.

«Они не могут обеспечить маленькие подразделения всем необходимым логистически, им гораздо легче знать, что отдельно идет логистика на артиллерию, отдельно на танки, отдельно на мотопехоту», – заметил генерал-майор.

Ягун подчеркнул, что на самом деле современная война совсем иная. Это мобильная война, и никто не проводит ныне фронтальные наступления миллионными группировками, тысячами танков и сотнями тысяч артиллерии.

Генерал-майор СБУ в запасе считает, что Россия фактически признала, что не может воевать по современным образцам и сделала несколько шагов назад.

«Россияне – это нация, которая не понимает, что происходит и не желает понимать. Они могут потерять и миллион, и два, и десять. Их это не остановит, к сожалению», – подытожил Ягун.

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