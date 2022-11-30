Спецназ ВСУ уничтожил позиции россиян под Бахмутом 2 30.11.2022, 16:46

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Видеофакт.

Воины спецподразделения 93 ОМБр «Сенека» уничтожили российские позиции под Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщили в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.

«Работа спецподразделения 93-й ОМБр Холодный Яр «Сенека» под Бахмутом», – подписали видео военные.

93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Входит в состав Оперативного командования «Восток». С самого начала участвует в войне на востоке Украины с Россией. Подразделения 93 ОМБр прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и Донецким аэропортом.

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