Спецназ ВСУ уничтожил позиции россиян под Бахмутом

Спецназ ВСУ уничтожил позиции россиян под Бахмутом2
- 30.11.2022, 16:46
- 4,226
Видеофакт.
Воины спецподразделения 93 ОМБр «Сенека» уничтожили российские позиции под Бахмутом в Донецкой области.
Об этом сообщили в телеграм-канале Сухопутных войск ВСУ.
«Работа спецподразделения 93-й ОМБр Холодный Яр «Сенека» под Бахмутом», – подписали видео военные.
93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» – формирование механизированных войск в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Входит в состав Оперативного командования «Восток». С самого начала участвует в войне на востоке Украины с Россией. Подразделения 93 ОМБр прошли самые ожесточенные бои войны, включая бои под Иловайском и Донецким аэропортом.