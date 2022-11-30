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В посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв

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  • 30.11.2022, 17:00
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В посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв
Фото: EFE/Fernando Villar

Один из сотрудников получил травмы.

В посольстве Украины в Мадриде, Испания, в среду, 30 ноября, раздался взрыв. По данным испанских СМИ, взрывчатка была в конверте, который распаковал работник диппредставительства.

«Сотрудник посольства Украины в Мадриде получил легкие ранения в результате взрыва устройства в дипломатической делегации и был эвакуирован в столичный госпиталь», - как сообщило агентство Efe со ссылкой на источники в полиции.

Сейчас полиция активировала антитеррористический протокол и оцепила территорию, где расположено посольство. На место также отправился спецназ по обезвреживанию взрывчатки и другие подразделения полиции.

На данный момент ни происхождение письма, ни тип вещества, вызвавшего возгорание, не раскрываются.

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