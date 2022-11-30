Арестович: Лукашенко могут отравить в Москве

Арестович: Лукашенко могут отравить в Москве9
- 30.11.2022, 17:22
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Диктатор находится в постоянной угрозе.
Лукашенко анонсировал новую встречу с Владимиром Путиным в Москве, куда его, скорее всего, вызвал глава Кремля.
Об этом в эфире с российским правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы ОП Украины Алексей Арестович, передает «24 канал».
По мнению Арестовича, диктатор находится в постоянной угрозе быть отравленным.
«Летишь в Москву и не знаешь, каким чаем там тебя напоят или за какую ручку возьмешься. Такова судьба у людей, которые «петляли и не выпетляли». Ему лучше сослаться на то, что заболел ревматизмом, и сидеть дома», – считает Арестович.