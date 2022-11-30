Мать 13 детей, которая отбывает «домашнюю химию», отправили под арест 2 30.11.2022, 18:17

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Виктория Онохова-Журавлева

Викторию Онохову-Журавлеву отправили в пружанское ИВС.

Жительницу Пружан, многодетную мать Викторию Онохову-Журавлеву отправили на 10 суток под арест из-за «нарушения режима» отбывания наказания. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна Брест».

На своей странице в Instagram женщина 30 ноября выложила ролик в сторис, где сообщила: «Если вы смотрите это видео, значит я уехала на „сутки“ в пружанское ИВС. Потому что пропустила отметку в понедельник [28 ноября], а это второе нарушение отбывания режима».

Текстовая подпись уточняет, что «Вика вернется через десять суток».

Напомним, Викторию Онохову-Журавлеву в марте приговорили к 3 годам «домашней химии» за комментарий в уже не существующем телеграм-чате. Ее признали виновной в клевете на Александра Лукашенко.

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