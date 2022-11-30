закрыть
30 ноября 2022, среда, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мать 13 детей, которая отбывает «домашнюю химию», отправили под арест

2
  • 30.11.2022, 18:17
  • 4,520
Мать 13 детей, которая отбывает «домашнюю химию», отправили под арест
Виктория Онохова-Журавлева

Викторию Онохову-Журавлеву отправили в пружанское ИВС.

Жительницу Пружан, многодетную мать Викторию Онохову-Журавлеву отправили на 10 суток под арест из-за «нарушения режима» отбывания наказания. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна Брест».

На своей странице в Instagram женщина 30 ноября выложила ролик в сторис, где сообщила: «Если вы смотрите это видео, значит я уехала на „сутки“ в пружанское ИВС. Потому что пропустила отметку в понедельник [28 ноября], а это второе нарушение отбывания режима».

Текстовая подпись уточняет, что «Вика вернется через десять суток».

Напомним, Викторию Онохову-Журавлеву в марте приговорили к 3 годам «домашней химии» за комментарий в уже не существующем телеграм-чате. Ее признали виновной в клевете на Александра Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип