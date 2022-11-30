У России заканчивается время 1 Сергей Фурса

30.11.2022, 18:25

5,484

Сергей Фурса

Осознает ли Путин эффект нефтяных санкций?

Россия очень показательно забрасывает украинскую энергетику ракетами. Нарочито откровенно признается в терроризме. Рисует картины апокалипсиса и затем устами карликового алкоголика Медведева заявляет, что ракет хватит надолго.

Такое впечатление, что Россия пытается произвести впечатление.

Это напоминает поведение человека, показательно тратящего средства. Разбрасывается деньгами, устраивая громкие вечеринки. Летает на вертолете. Организует полеты аналитиков на свои предприятия частными самолетами. Тому подобное.

Это обычно означает только одно. На самом деле денег нет. На самом деле тратятся не свои средства. На самом деле цель заработать, построить финансовую пирамиду, провернуть финансовую аферу.

И именно так выглядит сейчас Россия. Очень стойкое чувство, что именно так выглядит Кремль.

Значит ли это, что у России вот-вот закончатся ракеты? Не обязательно. Но это значит, что у России истекает время. И они из штанишек выпрыгивают, пытаясь принудить Украину к переговорам.

Почему? Может быть что угодно. Или военная машина напрягается из последних сил. Или Путин понимает эффект нефтяных санкций, включая потолок на цену, которые заработают с 5 декабря. Или действительно ракет не так и много. А может, товарищ Си дал Путину ограниченное время, чтобы покончить с войной.

Это значит, что обстрелы будут продолжатся. И темные дни повторятся. Еще больше эмоций. Еще больше истерики. Еще больше дискомфортных холодных вечеров и ночей. Но это означает, что каждый подобный выстрел ракет приближает Россию к поражению. Он приближает не желаемую Путину капитуляцию Украины, а капитуляцию самого Путина.

И Путин знает это. И часы тикают. Тикают в холодном одиноком бункере…

Сергей Фурса, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».