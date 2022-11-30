Исследователи выяснили, зачем зебрам полосы на шкуре 8 30.11.2022, 18:26

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Полученные выводы привели авторов исследования в восторг.

Команда зоологов из Университета Принстона, США, обнаружила, что необычный окрас зебр помогает им бороться с насекомыми, пишет «Новое время».

Доктор Кайя Томбак и ее коллеги предпололожили, что полосатый окрас может отпугивать мух. Для проверки этой теории они отправились в Кению и захватили с собой прозрачный ящик из плексигласа. Они разместили его в саванне, а внутрь положили две шкуры: коричневую, принадлежавшую импале, и полосатую, которую некогда носила зебра.

Также внутрь разместили чашку с мухами. Понаблюдав за насекомыми, исследователи выяснили, что они садились только на шкуру импалы, а вот полосатая шуба зебры их совсем не интересовала.

Полученные выводы привели авторов исследования в восторг.

«Это действительно работает», — заявила Томбак.

Зоологи долго ломали голову над тем, какое эволюционное преимущество предоставляет зебрам их полосатая шкура. «Может быть, это помогает сбить с толку хищников или узнавать сородичей. Или как-то способствует терморегуляции, — говорит Томбак. — Или все вместе, но кроме того, это еще и помогает избежать встречи с кровососущими паразитами».

Идея о роли полосок в отпугивании мух появилась еще в 1981 году. Ее неоднократно проверяли, используя ковры, пластиковые модели и даже раскрашенных коров. Но команде Томбак впервые удалось подтвердить ее не в лабораторных условиях.

В будущем ученые планируют проверить, как именно влияет ширина полос на привлекательность шкуры для мух, а также узнать подробнее, почему летающие насекомые избегают животных с полосатой окраской.

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