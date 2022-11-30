Крупнейший покупатель российского газа в Германии подал иск к «Газпрому» на миллиарды евро 4 30.11.2022, 18:41

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Иск подан в Стокгольмский арбитраж.

Немецкий концерн Uniper подал иск в Стокгольмский арбитраж против «Газпром экспорта», сообщила пресс-служба компании в среду.

Uniper, в прошлом крупнейший покупатель российского газа в Германии и один из инвесторов проекта «Северный поток-2», требует возмещения убытков из-за резкого сокращения поставок российского газа, которое началось в июне и ускорилось осенью.

Чтобы покрыть обязательства перед клиентами, компания была вынуждена закупать газ на спотовом рынке, где котировки кратно выше контрактных цен «Газпрома». Это привело к дополнительным расходам на 11,6 млрд евро, констатирует компания в релизе, подчеркивая, что сумма не окончательная и будет увеличиваться до конца 2024 года.

«Мы требуем возмещения наших существенных финансовых убытков», - заявил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах. Он добавил, что компания «не несет ответственности» за то, что «Газпром» отказался поставлять оговоренные контрактами объемы газа, а добиться от него компенсации - это «долг перед акционерами, сотрудниками и налогоплательщиками».

Правительство Германии уже выделило 29 млрд евро, чтобы спасти от краха компанию, чистый убыток которой достиг 3,2 млрд евро за январь-сентябрь и стал крупнейшим ее истории.

В общей сложности Uniper могут потребоваться вливания на 60 млрд евро, если цены на газ остаются высокими, рассказали Bloomberg источники, знакомые с оценками немецких чиновников.

В сентябре правительство ФРГ договорилось о выкупе 78% у финской Fortum. В результате концерн де-факто был национализирован: сейчас Uniper на 90% принадлежит Германии.

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