Лавров назвал неожиданной для всех смерть Макея 8 30.11.2022, 18:53

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Сергей Лавров

На похороны глава МИД РФ не поехал.

Смерть главы МИД Беларуси Владимира Макея стала для всех неожиданностью, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Трагический повод для посещения Посольства Республики Беларусь — безвременная, совершенно неожиданная для всех кончина Владимира Владимировича Макея, министра иностранных дел, выдающегося дипломата, государственного деятеля, настоящего патриота своей Родины и большого, искреннего друга нашей страны», — сказал Лавров.

Как ранее сообщал Charter97.org, на похороны Макея глава МИД РФ решил не ехать. Из Москвы на церемонию прощания с главой МИД Беларуси прислали заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

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