Белорусский врач рассказала, какой витамин нельзя принимать курильщикам 30.11.2022, 19:05

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Важно индивидуально оценивать целесообразность приема тех или иных витаминов.

Белорусский врач-пульмонолог Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Анастасия Никита рассказала в интервью изданию 1prof.by, какой витамин не рекомендуется принимать курильщикам.

Врач обратила внимание на то, что комплексы витамином и макро/микроэлементов бывают разными и различаются по группам населения, которые нуждаются в их приеме: беременные женщины, пожилые, дети, подростки, люди, которые ведут активный образ жизни.

Специалист отметила, что важно индивидуально оценивать целесообразность приема тех или иных витаминов, а также обращать внимание на объем и длительность приема. За этим лучше всего обратиться к врачу.

По словам специалиста, некоторым пациентам ряд витаминов может быть противопоказан.

- У курящих повышенные дозы витамина A могут негативно сказаться на развитии рака легких, - подчеркнула она.

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