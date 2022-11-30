С подозрением на менингит в Московской области были госпитализированы 12 белорусов 1 30.11.2022, 19:42

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Один скончался.

В Московской области в подозрением на менингит было госпитализировано 12 граждан Беларуси. Диагноз не подтвердился у двоих. Восемь человек находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. Об этом сообщило посольство Беларуси в России.

«По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался», — добавили в дипмиссии.

Вспышка инфекционного менингита произошла среди работников склада OZON в Истре. Сообщалось, что медики усилили дезинфекцию, проводят медосмотр и лабораторное обследование контактных лиц. СМИ сообщали, что очаг заболевания в общежитии в поселке Нахабино выявили 21 ноября. Всего выявлено три очага – Истра, Дедовск и Нахабино.

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