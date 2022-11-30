ЧМ-2022: Поражение от поляков оставит Аргентину за бортом плей-офф 30.11.2022, 19:46

Месси против Левандовского.

В среду на чемпионате мира-2022 может случиться еще одна сенсация, причем весьма громкая. Зрители будут наблюдать развязку в группе С, где один из главных фаворитов мундиаля может не выйти в плей-офф, пишет «Прессбол».

Сборная Аргентины сыграет с лидером пула — Польшей Роберта Левандовского. Прямо сейчас абсолютно все команды квартета претендуют на выход в 1/8 финала. А каковы расклады?

ГРУППА С: Польша — 4 (2, 2:0), Аргентина — 3 (2, 3:2), Саудовская Аравия — 3 (2, 2:3), Мексика — 1 (2, 0:2).

Для начала, стоит напомнить: на турнирах ФИФА при распределении мест в группах среди команд с равным количеством очков в первую очередь учитывается не результат личной встречи, а разница мячей во всех матчах. Критерии «тай-брейка» таковы:

— количество очков во всех матчах

— разница мячей во всех матчах

— количество забитых мячей во всех матчах

Если по этим трем пунктам команды равны, тогда используется следующая система:

— количество очков, набранное в личной встрече

— разница мячей в личной встрече

— количество забитых мячей в личной встрече

— дисциплина

Естественно, второй и третий критерий применимы скорее в том случае, когда равны не две, а три или даже четыре команды. Как это недавно приключилось в одной из групп Лиги Европы. В пуле С такого точно не случится.

В заключительном туре сборная Польши встретится с командой Аргентины, а мексиканцы сыграют с аравийцами. Матчи, естественно, пройдут в одно время. И вот, что нужно командам для выхода из группы.

ПОЛЬША

— Сборную Польши для выхода в плей-офф устраивает ничья с аргентинцами. В таком случае они станут как минимум вторыми. Обойти Левандовского и компанию смогут только саудовцы, если обыграют мексиканцев.

Победа над аргентинцами принесет полякам первое место в пуле. Здесь есть, за что бороться, ведь вторая команда пула С почти наверняка в 1/8 финала встретится с французами. Чего и полякам, и аргентинцам, наверное, хотелось бы избежать.

— Если сборная Польши проиграет «альбиселесте», то она вполне может вылететь. Это точно случится, если саудовцы одновременно обыграют мексиканцев. Если же в параллельном матче будет зафиксирована ничья, либо североамериканцы празднуют викторию, то тогда нужно будет считать разницу мячей. Так что полякам, если и проигрывать, то лучше с минимальной разницей.

АРГЕНТИНА

— Победа над поляками точно принесет «альбиселесте» путевку в плей-офф. Причем, скорее всего, с первого места. Сместить с верхней строчки аргентинцев сможет только сборная Саудовской Аравии, но ей тогда нужна крупная победа над мексиканцами. На четыре мяча крупнее, чем аргентинцы обыграют поляков. В общем, сценарий почти нереальный.

— Ничья со сборной Польши тоже может вывести аргентинцев в плей-офф, но только со второго места. И только если саудовцы не обыграют мексиканцев, либо проиграют с небольшой разницей. Ведь есть и другая опасность: если североамериканская дружина разгромит соперника с перевесом в четыре гола, то тогда именно она попадет в плей-офф благодаря лучшей разнице мячей.

— Поражение от поляков отправит Месси и его коллег по команде собирать чемоданы.

Букмекерская контора Марафон считает сборную Аргентины однозначным фаворитом встречи:

— победа сборной Польши — 9.40

— ничья — 4.65

— победа сборной Аргентины — 1.47

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

— Саудовцы выйдут в плей-офф во второй раз в истории, если обыграют мексиканцев. Причем могут выйти даже с первого места, если в параллельном матче будет зафиксирована ничья. Поражение в последнем туре однозначно отправит аравийцев домой и приведет в ярость Эрве Ренана.

Ничья с мексиканцами принесет саудовцам путевку в 1/8 финала в том случае, если поляки обыграют аргентинцев, либо если «альбиселесте» разгромят соперника с крупным счетом. Тогда придется считать разницу мячей у сборных Польши и Саудовской Аравии.

МЕКСИКА

— Единственное, что может сделать сборная Мексики, это победить с как можно большим перевесом. Тогда победа поляков над аргентинцами выведет ее в плей-офф. При любом другом исходе параллельной встречи нужно будет считать разницу мячей.

Мексиканцы, к слову, на семи мундиалях подряд выходили в 1/8 финала. Серия близка к завершению?

ПОЛЬША — АРГЕНТИНА

Доха. 30 ноября. Начало в 22.00. Общий баланс встреч: +3=2-6, разница мячей — 12-18. На чемпионатах мира: 3:2 (первый групповой раунд; Штутгарт, ФРГ, 15.06.1974), 0:2 (второй групповой раунд; Росарио, Аргентина, 14.06.1978).

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — МЕКСИКА

Лусаил. 30 ноября. Начало в 22.00. Общий баланс встреч: +0=1-4, разница мячей — 2-14. На чемпионатах мира прежде не встречались.

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