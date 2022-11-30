Врач назвала витамин, который белорусам надо принимать каждый день 3 30.11.2022, 19:57

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Этот витамин снижает риск заболеваемости ОРВИ на 49%.

Врач-пульмонолог Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Анастасия Никита назвала витамин, который нужно принимать белорусам каждый день, пишет издание 1prof.by.

Как замечает специалист, это витамин подойдет для всех групп населения. Особенно он актуален в сырую погоду, когда повышается риск простудиться.

Анастасия Никита рекомендовала принимать витамин D в профилактических дозах (от 800 до 1200 международных единиц) для неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ.

Витамин D, как отмечает врач, следует принимать или ежедневно в осенне-зимний период, или же на протяжении года.

- Витамин D снижает риск заболеваемости ОРВИ на 49%, - подчеркнула врач.

Кроме того, специалист рекомендует проверять уровень витамина D в крови хотя быть 1-2 раза в год. Анализ можно сделать в любой лаборатории.

Говоря о пользе витамина D, врач подчеркивает, что он особенно полезен людям пожилого, а также старческого возраста.

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