Глава МИД Украины анонсировал новую помощь от НАТО 2 30.11.2022, 20:14

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Артиллерия и не только.

На встрече министров иностранных дел НАТО в Бухаресте союзники объявили о новом пакете помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

На встрече было объявлено о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин. А также о новых вкладах стран в нашу энергетическую безопасность: трансформаторы, генераторы, оружие, зимняя форма.

«Я не могу все это озвучивать, но среди этих позиций есть и 155-мм артиллерия, и снаряды, и бронемашины — это уже скоро приедет в Украину и усилит наши Вооруженные силы», - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что поблагодарил все государства, которые были единодушными в том, что они будут с Украиной столько, сколько это будет необходимо.

«Это чрезвычайно сильный сигнал, раньше у нас не было такой единодушной поддержки именно в этом пункте… Война продолжается мало, средне, долго, но они будут с нами столько, сколько это необходимо», - отметил Кулеба.

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