Франция и Австралия вышли в плей-офф ЧМ-2022 30.11.2022, 20:18

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Завершились футбольные матчи 3-го тура группы D.

Тунис в своей встрече минимально победил Францию (1:0), но вылетел из турнира, ведь Австралия обыграла Данию (1:0).

Французы и австралийцы набрали по 6 очков, однако команда Дидье Дешама опередила конкурента по разнице забитых и пропущенных голов.

Тунис в итоге финишировал третьим с 4 пунктами, а Дания – последней с одной ничьей и двумя поражениями.

Победитель квартета в 1/8 финала сыграет со вторым местом группы С, а команда со второй позиции – с лидером. Пары определятся сегодня после матчей Польша – Аргентина и Саудовская Аравия – Мексика.

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