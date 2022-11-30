Сотрудникам администрации Путина запретили выезжать за границу 3 30.11.2022, 20:36

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Ограничение распространяется на лиц мужского пола и касается любых зарубежных поездок.

Кремль запретил своим сотрудникам покидать Россию. Как пишет Baza, ограничение распространяется на лиц мужского пола и касается любых зарубежных поездок, включая командировки и отпуска.

Такие правила будут действовать до выхода «особого распоряжения по мобилизации». О каком документе идет речь, неизвестно. Женщин запрет не затрагивает.

По данным телеграм-канала, предписание появилось после того, как один из сотрудников администрации президента сбежал от мобилизации: мужчина не вернулся в Россию по окончании командировки в одну из стран СНГ.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о наличии такого запрета. «Нет. Это сущая неправда», — сказал он.

После объявления «частичной мобилизации» россияне начали массово покидать страну. Только в одну Грузию уехали 700 тысяч человек, говорила президент республики Саломе Зурабишвили. 400 тысяч россиян предпочли Казахстан, согласно данным министра труда и соцзащиты населения Тамары Дуйсеновой. По подсчетам агентства Европейского Союза по безопасности внешних границ (Frontex), за две недели мобилизации в страны ЕС въехала 121 тысяча граждан РФ. Также россияне бежали в Турцию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Израиль и Монголию.

После первых десяти дней мобилизации Кремль оценил количество уехавших в миллион человек, писал Forbes со ссылкой на источник в администрации президента. Другой собеседник издания говорил о 600-700 тысячах россиян. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда в эти цифры не поверил, однако число уехавших не назвал.

В середине ноября Кремль провел совещание, на котором обсуждались меры по возвращению в Россию уехавших из страны специалистов, пишет «Верстка» со ссылкой на источники в администрации президента. Власти хотят заполучить обратно айтишников, ученых, врачей, людей творческих профессий и бизнесменов. По данным издания, специалистов собираются заманивать бронью от призыва, финансовыми льготами и рассказами о «духовном превосходстве России перед Западом».

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизации 28 октября. При этом Владимир Путин подписывать указ о ее отмене отказался. Таким образом, призыв могут возобновить в любой момент.

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