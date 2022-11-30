Демократы выбрали нового главу фракции в Палате представителей США

Демократы выбрали нового главу фракции в Палате представителей США2
- 30.11.2022, 20:48
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Он заменит Ненси Пелоси.
Хаким Джеффрис станет новым председателем фракции демократов в Палате представителей США. Он заменит на этой должности Нэнси Пелоси.
Об этом сообщает CNN.
Решение о назначении Джеффриса на должность главы фракции было принято сегодня, 30 ноября, утром (по местному времени) в ходе собрания демократов. У него не было соперников.
Джеффрис станет первым темнокожим, который возглавив одну из двух основных партий США в одной из двух палат Конгресса.
Отметим, что он приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2023 года.