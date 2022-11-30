Демократы выбрали нового главу фракции в Палате представителей США 2 30.11.2022, 20:48

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Хаким Джеффрис

Он заменит Ненси Пелоси.

Хаким Джеффрис станет новым председателем фракции демократов в Палате представителей США. Он заменит на этой должности Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает CNN.

Решение о назначении Джеффриса на должность главы фракции было принято сегодня, 30 ноября, утром (по местному времени) в ходе собрания демократов. У него не было соперников.

Джеффрис станет первым темнокожим, который возглавив одну из двух основных партий США в одной из двух палат Конгресса.

Отметим, что он приступит к исполнению своих обязанностей в январе 2023 года.

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