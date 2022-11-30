The Guardian: Украине нужны танки, чтобы закончить войну 30.11.2022, 21:02

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Чем быстрее украинская армия получит необходимую «броню» и самолеты, тем короче будет война.

В 1941 году во время речи на борту корабля королевских ВМС премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступил со своим окончательным обращением в США: «Дайте нам инструменты, и мы закончим работу». После важной победы в Херсоне и стоя на пороге Крыма, в то время как российская армия пытается укрепить свою оборонную линию, Украина имеет необходимые силы и моральный дух, чтобы победить.

Но несмотря на то, что Запад передавал до сих пор определенную помощь, ей не хватает инструментов: танков, ракет и самолетов, - чтобы вернуть контроль над своими территориями и нанести России стратегическое поражение.

«Если Запад, особенно США, серьезно настроены помочь обороне Украины, тогда решение об усилении военной помощи нужно принять уже сейчас. Чтобы Украина смогла обеспечить себе будущее после победы (если Запад действительно этого хочет), ее армия должна перейти на технику стандартов НАТО», – пишет в статье для The Guardian (перевод - zn.ua) юрист и британский военный в отставке Фрэнк Левидж. Он служил на Балканах, в Ираке и Афганистане.

Автор отмечает, что США до сих пор не объявили о своих четких политических или военных целях. Однако в апреле Министр обороны Ллойд Остин сказал, что стремится «ослабить Россию на столько, чтобы она стала неспособной на такие вещи, как вторжение в Украину». Действительно ли США настроены помочь военным украинским усилиям, нацеленным вернуть контроль над своими границами? Или может Вашингтон и лидеры Запада готовы поддержать затяжную войну, используя украинскую армию, чтобы обескровить Вооруженные силы РФ? Очевидно, это очень разные вещи. Левидж отмечает, что в ближайшее время следует принять решение об увеличении военной помощи. И именно оно скажет, какую цель преследует Запад.

Без усиления поставок оружия Украина вряд ли сможет победить Россию. Разве что российская армия потерпит крах (что тоже не исключено). Левидж напоминает о комментариях главы Объединенного комитета штабов США Марка Милли, который, по всей видимости, считает, что в ближайшее время победа невозможна. В это же время появился страх, что ситуация зайдет в тупик, как во времена Первой мировой войны. Автор соглашается, что ввиду того, какое оружие сейчас есть у Украины, американский генерал совершенно прав.

В сентябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объяснил, как он собирается достичь победы. И начать он планирует с создания 10-20 дополнительных бригад (около 100 тысяч солдат).

«Эти войска смогут лишь удержать ту территорию, которую они контролируют сейчас. Но если их не подготовят и не вооружат должным образом, они вряд ли могут провести наступательные действия, чтобы полностью освободить свою страну. Три дополнительных вида вооружения, в основном американского, будут критически важными: это тяжелая бронетехника, ракеты большой дальности и ПВО», – говорится в статье.

По мнению автора, прежде всего Украине нужна бронетехника, а особенно танки. До этого украинские Вооруженные силы пользуются в основном российской или старой советской техникой. Несмотря на помощь стран НАТО, которые передавали ненужные советские запасы, более половины украинских танков - это то, что удалось отобрать у армии России. Украина неоднократно просила дать ей лучшую «броню», чтобы она могла освободить оккупированные территории.

«Американские танки M1 Abrams – это испытанные в боях машины, которые все еще на целое поколение опережают все, что есть в российском арсенале. В хранилищах США около 3 тысяч таких танков. А Украине нужно меньше тысячи, чтобы обеспечить новые бригады. Это же можно сказать о 2 тысячах бронетранспортеров Bradley, которые могли бы защитить украинских пехотинцев. Европа может обеспечить отличную технику стандартов НАТО, включая танки. Но она этого не сделает», – пишет автор, добавляя, что это, возможно, и к лучшему.

Потому что США могли бы обеспечить Украину бронетехникой одного типа, не подрывая свою боеспособность при этом. И это значительно облегчит их обслуживание, чем если бы у украинской армии появилось несколько разных систем, каждая из которых требует особой логистики. Вопрос отправки американских танков лежит «на столе» уже несколько месяцев. Нужно, чтобы он со стола перешел к этапу, когда технику загружают на корабли и железнодорожные платформы.

Во-вторых, артиллерийские системы HIMARS принесли большой успех Украине, помогая уничтожать российские склады с боеприпасами и подавляя российскую артиллерию. России нечем ответить. Однако ракеты, которые украинская армия запускает с HIMARS, ограничены 50-километровым радиусом действия. Киев неоднократно просил предоставить ему ракеты ATACMS, способные уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Это бы поставило под удар российские базы в Крыму и не только. Под угрозой оказался бы Черноморский флот РФ в Севастополе или пусковые установки для иранских беспилотников.

И, наконец, Украине нужны возможности противовоздушной обороны. Автор признает, что сам факт того, что украинский флот истребителей до сих пор выполняет операции, впечатляет. Но в следующий год или два ВВС Украины нужно перейти на западные самолеты. В этом контексте чаще всего упоминают американские F-16, которые остаются основными для многих армий в НАТО. Таких истребителей много. Однако они требуют серьезного обслуживания и могут не подойти украинским авиабазам. Среди других вариантов – шведские Saab Gripen. Также Украине нужны ракеты Patriot и итальянско-французские системы SAMP/T. Киев уже использует американо-норвежские установки NASAMS. Однако их все еще слишком мало.

Левидж отмечает, что лучший способ воплотить слова Ллойда Остина об «ослаблении России на столько, чтобы она была не способна на такие вещи, как вторжение в Украину» – это вооружить союзников должным образом, чтобы они могли защитить себя сейчас и сдержать Москву в будущем.

«Независимо от того, позволят ли ей когда-нибудь вступить в НАТО, Украина, вооруженная тяжелой техникой стандартов альянса будет способна сотрудничать с западными союзниками, чтобы защитить свои границы и границы НАТО. Так же как когда-то нейтральные Швеция и Финляндия», – говорится в статье.

Автор подчеркивает, что скорое увеличение поставок оружия поможет избежать затяжного и кровавого конфликта, гарантируя украинский успех. Если все сделать правильно, война будет короче, а тысячи украинцев (и россиян тоже) будут жить дальше.

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