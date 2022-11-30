Ученые нашли в океане гигантское животное с щупальцами 30.11.2022, 21:05

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Вероятно, это самое длинное животное на Земле.

Подводный аппарат, который совершал погружение у берегов Западной Австралии, наткнулся на гигантскую сифонфору, длина которой составляет 45 метров. Она располагалась в воде в виде длинной спирали, волоча за собой свои «щупальца», сообщает The Guardian.

В 2020 году на глубине 600 метров ученые заметили длинное желеобразное существо, напоминавшее гигантскую спираль. По словам Нериды Уилсон из Музея Западной Австралии, существо напоминало гигантскую веревку на горизонте.

Это оказалась глубоководная сифонфора, вероятно, принадлежавшая к новому виду. Его отнесли к роду Apolemia, представители которого обычно выглядят как гигантские перьевые боа.

Сифонфоры принимают форму спирали для кормления. Многочисленные жалящие щупальца создают в воде «стену смерти», подстерегая небольшую добычу, в том числе, ракообразных и рыб. Обнаружить существо удалось случайно.

Целью исследования было изучение жизни на морском дне, но ученые случайно наткнулись на желеобразное существо, когда их спускаемый аппарат уже возвращался обратно на корабль. Экраны на исследовательском судне «Фалькор» транслировали изображения с аппарата, когда в поле зрения ученых появилась огромная спираль.

Времени на изучения существа было немного, поскольку погружение аппарата уже шло не по графику, поэтому у оператора, управляющего им, было всего несколько минут на наблюдение за сифонфорой.

«Мы обошли вокруг, сняли несколько кадров и взяли небольшой образец ткани. Тогда нам просто нужно было продолжить наш путь», — заявила Уилсон.

Сифонфоры выглядят как медузы и относятся к той же группе существ, но отличаются строением. Скорее они похожи на тысячи медуз, которые слиплись вместе. Но это все же единый организм.

Вместо того, чтобы расти более традиционным способом в тело с органами, выполняющими разные функции, сифонофоры состоят из отдельных частей, называемых зооидами. Одни зооиды отвечают за питание, другие за размножение, третьи перемещают и направляют животное по воде.

Ученые провели расчеты, учитывая траекторию движения аппарата. Они считают, что обнаруженная сифонфора может быть крупнейшим образцом из всех, которые встречались на данный момент. Ее длина составляет 45 метров. Она может оказаться и самым длинным животным из всех, которые встречались на Земле.

Вместе с тем, ученые продолжают работать с фотографиями, чтобы определить точные размеры сифонфоры.

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