ВСУ ликвидировали боксера и баскетболиста из РФ 30.11.2022, 21:14

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Никита Алексеев

Баскетболист умер в возрасте 28-ми лет, боксеру было 24 года.

В Украине ликвидирован 28-летний оккупант Денис Кузьминых из Артемовского. Тело оккупанта пока не доставлено в РФ.

Оккупант трудился мастером сборочного участка на АМЗ «Вентпром». В Артемовском многие его знали как спортсмена. Денис был кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою, баскетболистом команды «Буланаш» и членом Артемовской федерации баскетбола, сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.

Информацию о гибели мужчины подтвердил глава Артемовского ГО Константин Трофимов. Он рассказал, что родственникам уже вручено извещение. Денис погиб на территории «Луганской народной республики» от минно-взрывного ранения.

У оккупанта остались двое детей.

Еще один спортсмен-оккупант был похоронен в Камышинском районе Волгоградской области.

24-летний боксер Никита Алексеев был похоронен 26 ноября. Оккупант скончался в госпитале.

Сообщается, что оккупант много раз занимал призовые места в соревнованиях по боксу.

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