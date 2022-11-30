ИГИЛ заявило о смерти своего главаря 1 30.11.2022, 22:16

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Обстоятельства его гибели неизвестны.

Главарь (халиф) террористической группировки Исламское государство убит. Об этом пишет Reuters со ссылкой на аудиосообщение пресс-представителя группировки, опубликованное в Telegram.

Как сообщил пресс-представитель ИГИЛ, главный вожак группировки Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курейши убит. Обстоятельства его гибели неизвестны. В ряде сообщений говорится, что он «погиб в бою», но подробности не приводятся.

В том же сообщении говорится, что группировка выбрала новым главарем Абу аль-Хусейна аль-Хусайни аль-Кураши.

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