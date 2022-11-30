Дворец Радзивиллов в Дятлово, который не могли продать год, обрел владельца 4 30.11.2022, 22:20

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Его купил за 100 рублей российский бизнесмен.

Бывший дворец Радзивиллов в Дятлово, который уже год тщетно пытались продать с аукциона, наконец нашел нового собственника. На днях здание с почти трехсотлетней историей выкупил за 100 рублей российский бизнесмен, сообщает «Вечерний Гродно».

Напомним, здание, раньше находившееся в собственности Дятловского района, уже неоднократно выставляли на торги. В 2021 году его пытались продать по начальной цене в 145 рублей, но аукцион не состоялся. В августе 2022-го начальную цену установили в почти 31 тыс. рублей, но в этот раз покупателей тем более не нашлось.

В итоге для последнего аукциона, назначенного на 29 ноября, цену снизили до 96 рублей (три базовые величины), и у дворца наконец-то появился владелец.

По данным издания, дворец выкупил бизнесмен из России, которого на торгах представляло доверенное лицо — гражданка Беларуси. По ее словам, покупатель — не уроженец Беларуси и не живет здесь, однако неоднократно приезжал в нашу страну как турист, чтит старину и хочет сохранить культурное наследие.

Пока неизвестно, что именно появится во дворце после реконструкции, однако собственник уже решил, что объект будет социальным, а не коммерческим. Возможно, речь идет о реабилитационном центре или другом похожем учреждении, поскольку раньше там раньше была больница.

По условиям торгов у новых собственников есть не более двух лет со дня заключения договора купли-продажи на то, чтобы разработать проектную документацию на проведение реконструкции или капремонта. Сами строительные работы нужно провести в сроки, обозначенные в проекте, однако не позднее пяти лет со дня заключения договора.

К слову, торгов как таковых не было — купивший дворец бизнесмен оказался единственным зарегистрированным участником. В таком случае аукцион не проводят, а претендент доплачивает 5% к начальной сумме.

Дворец находится в Дятлово на улице Ленина, 18. Он датируется серединой XVIII века. Это самый ценный памятник архитектуры в городе. Перед решением о продаже дворец принадлежал районной больнице.

Площадь здания — 1527 квадратных метров, в нем два этажа и подвал, есть четыре холодные пристройки. Имеются водопровод, канализация, отопление, электроснабжение. Вместе с дворцом покупатель получил в аренду на 50 лет и земельный участок площадью 0,4 га. Однако использовать его можно будет ограниченно: рядом водоохранная зона и прибрежная полоса.

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