Путин седьмой раз за 15 лет потребовал «выселять людей из трущоб» 11 30.11.2022, 22:33

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Президент РФ говорит об этом одними и теми же словами.

Владимир Путин, выступая на видеоконференции, посвящённой реконструкции социальных объектов, призвал региональных чиновников расселять граждан из аварийного жилья. «Нужно из трущоб людей выселять», – сказал президент России, добавив при этом, что в целом решение проблемы «идет с опережением графика».

Издание The Insider обратило внимание на то, что Путин говорит о расселении граждан из аварийного жилого фонда минимум седьмой раз за последние пятнадцать лет, причем одними и теми же словами.

В 2007 году он назвал существование трущоб «аморальным», в 2012-м потребовал «в конце концов вытащить людей из трущоб», годом позже фактически повторил – «в первую очередь необходимо людей вытащить из трущоб», в 2020-м дважды заявил, что «позорную страницу надо закрыть, надо людей вытаскивать из трущоб», а в прошлом году снова призвал к тому же – «я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб».

Вместе с тем во время видеоконференции, прошедшей в среду, президент России сказал, что граждане страны «своими глазами видят позитивные изменения».

По разным оценкам, к 2019 году от двух до трех с половиной миллионов россиян были зарегистрированы в непригодных для жизни домах. При этом власти признавали, что ситуация будет только усугубляться, поскольку объем аварийного фонда растет быстрее темпов расселения людей.

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