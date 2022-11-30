Белорусским легкоатлетам продлили международную изоляцию на следующий сезон

Белорусским легкоатлетам продлили международную изоляцию на следующий сезон1
- 30.11.2022, 22:44
Санкции остаются в силе.
Белорусские и российские легкоатлеты в следующем сезоне снова не смогут выступать на международных соревнованиях. Такое решение принял совет Всемирной легкоатлетической ассоциации, пишет Tribuna.
«Санкции, исключающие спортсменов из Беларуси и России, остаются в силе до особого распоряжения», — заявил глава организации Себастьян Коу.
Международные санкции против белорусских и российских спортсменов были приняты в ответ на войну, которую с 24 февраля ведет Россия в Украине. При этом используется территория Беларуси.