Подоляк: Россия потеряла 200 тысяч военных на войне в Украине 30.11.2022, 22:50

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Михаил Подоляк

В РФ не прекращается скрытая мобилизация, чтобы компенсировать эти потери.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк со ссылкой на Генштаб и ГУР заявил, что российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла почти 200 тысяч военных, из них 90 тысяч убитыми.

«На сегодня со стороны армии РФ потери составляют 90 тысяч убитыми. Это необратимые потери, включающие санитарные потери. Это сдавшиеся в плен, дезертиры, тяжело раненые, без вести пропавшие, люди с ампутированными конечностями и так далее. Эта цифра близка к 200 тыс», - сказал Подоляк.

Он добавил, что в России не прекращается скрытая мобилизация, чтобы компенсировать эти потери.

«Это очень важные параметры, если параллельно с потерями российской армии в 200 тысяч, тогда становится понятным, почему (Путин — ред.) объявлял частичную мобилизацию, а также идущую мобилизацию, которая не останавливалась», — пояснил советник руководителя ОП.

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