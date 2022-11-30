В Китае два крупных города пошли на уступки протестующим 30.11.2022, 23:14

Люди протестовали против самых жестких в мире ограничений на коронавирус.

Крупные китайские города Гуанчжоу и Чунцин объявили об ослаблении COVID-ограничений после массовых протестов против карантина. Об этом сообщает Reuters 30 ноября.

Решение об этом было принято на следующий день после того, как в Гуанчжоу произошли столкновения демонстрантов с полицией. Люди протестовали против самых жестких в мире ограничений на коронавирус

В Чунцине на юго-западе страны людям, имевшим тесные контакты с COVID-19, при выполнении определенных условий будет разрешено оставаться на домашнем карантине.

Гуанчжоу также объявил об ослаблении ограничений. При этом там наблюдается рекордное количество случаев заболевания по стране.

Демонстрации, охватившие в выходные дни Шанхай, Пекин и другие города, стали демонстрацией общественного неповиновения, беспрецедентного с момента прихода к власти президента Си Цзиньпина в 2012 году, отмечает Reuters.

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