Финляндия отправила энергооборудование в Украину 1 30.11.2022, 23:26

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Речь идет о трансформаторах, автоматических выключателях, реле и других важных компонентах сети.

Финляндия направила в Украину оборудование для ремонта электросетей, поврежденных российскими ракетными ударами. Об этом сообщает МИД Финляндии в среду, 30 ноября.

«Помощь со стороны энергетического сектора действительно необходима, потому что российские атаки сильно ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Финские компании также всесторонне отреагировали на просьбу помочь Украине», – заявила министр экономики Финляндии Мика Линтиля.

Указано, что эта помощь поступит через механизм гражданской защиты Евросоюза. Речь идет о трансформаторах, автоматических выключателях, реле и других важных компонентах сети.

При этом ранее осенью Финляндия отправила в Украину 28 трансформаторов.

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