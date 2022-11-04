Арестович: Фрагментация РФ началась Алексей Арестович

4.11.2022, 1:13

Алексей Арестович

С кем будем воевать и сколько армий в РФ будут воевать между собой – вопросы открытые.

Еще недавно казалось, что Россия монолитна.

Но сейчас мы видим, что она расползается, мокрая бумага. РФ стремительно теряет централизованное управление.

Появились и размножаются новые армии: армия з/к, армия чмобиков, остатки старой армии вторжения, армия бурятов, армия кадыровцев, армия призывников, армия «ДНР», армия «ЛНР». Заявляют претензию на федеральном уровне новые субъекты: Пригожин, Кадыров, Суровикин.

Это признак того, что конец Путина близок. Идет активная борьба за возможность быть у власти в будущем. Претенденты обзаводятся личными армиями, информационной поддержкой в виде своих Telegrаm-каналов, лояльными военкорами и так далее.

Фрагментация России началась.

С кем мы будем воевать весной? И сколько армий внутри самой России будут воевать между собой – эти вопросы открыты.

Алексей Арестович, Facebook

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».