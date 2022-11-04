Microsoft предоставит Украине технологическую помощь 4.11.2022, 4:47

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На 100 миллионов долларов.

Компания Microsoft расширяет поддержку Украины до конца 2023 года и предоставит нашей стране технологическую помощь в размере 100 миллионов долларов. Об этом рассказал вице-президент компании Брэд Смит на встрече с вице-премьер-министром – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, сообщает Минцифра.

Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие секторы Украины смогут продолжить бесплатно пользоваться цифровой инфраструктурой и облаком Microsoft. Кроме того, компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов нашей страны. К ним относятся кибер, образование, судопроизводство, таможня, медицина и образование.

Как отмечает министерство, с начала полномасштабного вторжения Microsoft предоставила более 400 миллионов долларов в поддержку Украины. Она стала одной из первых компаний, которые еще в начале марта перестали продавать свои товары и услуги на территории России.

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