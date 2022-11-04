Авиация ВСУ мощно ударила по российским системам ПВО под Херсоном
- 4.11.2022, 8:03
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Уничтожены десятки единиц живой силы врага.
Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении. Украинские воины 3 ноября уничтожили десятки единиц живой силы врага.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Подразделения ВСУ продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и преобладают противника в огневом поражении.
В ОК «Юг» отмечают, что украинская авиация в течение боевого дня нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники противника, в том числе в крытом ангаре.
В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.
Благодаря умелым действиям наших защитников было уничтожено:
32 захватчика;
танк;
9 единиц другой автобронетехники.
Кроме этого, в Баштанском районе, близ Снигиревки, ВСУ сожгли 2 российских склада с боеприпасами.