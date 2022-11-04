Авиация ВСУ мощно ударила по российским системам ПВО под Херсоном 4.11.2022, 8:03

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Уничтожены десятки единиц живой силы врага.

Украинские защитники наносят мощные удары по российским оккупантам на Южнобугском направлении. Украинские воины 3 ноября уничтожили десятки единиц живой силы врага.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Подразделения ВСУ продолжают активные действия, держат инициативу на закрепленных территориях и преобладают противника в огневом поражении.

В ОК «Юг» отмечают, что украинская авиация в течение боевого дня нанесла 4 удара по системам противовоздушной обороны и скоплению техники противника, в том числе в крытом ангаре.

В свою очередь ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 167 огневых задач по пунктам базирования, логистическим объектам и транспортным артериям на временно оккупированной территории.

Благодаря умелым действиям наших защитников было уничтожено:

32 захватчика;

танк;

9 единиц другой автобронетехники.

Кроме этого, в Баштанском районе, близ Снигиревки, ВСУ сожгли 2 российских склада с боеприпасами.

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