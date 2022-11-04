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В России нашли замену генералу Лапину: руководить фронтом будет тыловик

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  • 4.11.2022, 8:15
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В России нашли замену генералу Лапину: руководить фронтом будет тыловик

На рокировке настаивали Пригожин и Кадыров.

3 октября стало известно, кого российское командование назначило на место генерала Лапина, раскритикованного Пригожиным и Кадыровым.

Информация обнародована Meduza.

Командующим отрезком фронта «Центр» станет генерал-майор Александр Линьков. Именно он будет и.о. начальника Центрального военного округа, утверждает пресс-служба округа.

Александр Линьков до сегодняшнего дня занимал должность руководителя организационно-мобилизационного управления ЦПО. То есть – руководил мобилизационными мероприятиями в РФ.

В настоящее время срок его назначения ограничен трехнедельным отпуском, в который якобы пошел его предшественник Лапин.

Отметим, Лапина, предполагают, устранили в связи с критикой его действий на Харьковском направлении, когда ВСУ в течение нескольких суток освободило Изюм, Купянск, Лиман и вплотную подошли к Сватовому и Кременной. Кадыров и Пригожин считали, что он некачественно управляет войсками. В этой связи даже появились предположения о гибели Лапина, которые впоследствии оказались провокацией.

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