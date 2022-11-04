Российские ракеты уничтожили имущество Китая в Украине 5 4.11.2022, 8:18

6,452

Фото topcor.ru

Удар может стать сигналом для КНР.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по терминалу в Николаевскому порту, в результате чего был разрушен терминал с подсолнечным маслом, находящийся в аренде у Китая.

Уничтоженными оказались 17 тысяч тонн продукции. Об происшествии на своей странице в Facebook сообщает представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Россия нанесла ракетный удар по терминалу в Николаевском порту. Обстрелян терминал, арендованный китайской корпорацией, в результате уничтожено до 17 тысяч тонн подсолнечного масла. Объем убытков составил порядка 26 миллиона долларов. Еще один терминал, находящийся в аренде у Китая, также находится под угрозой попасть под обстрел», - подчеркнул Николенко.

Чиновник подчеркнул, что регулярно обращает внимание мирового сообщества на тот факт, что Россия целенаправленно наносит удары с целью уничтожения терминалов, имеющих сельхоз назначение.

Такие действия являются частью стратегии агрессора и влекут за собой стремление подорвать мировую продовольственную безопасность. Удар по китайским терминалам, по его мнению, должен стать сигналом для КНР активизировать давление на Путина с целью прекращение войны в Украине.

Также он призвал Пекин выступить с жестким требованием прекратить удары по украинской критической инфраструктуре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».