Сбежавшие с фронта мобилизованные подняли бунт под Белгородом 2 4.11.2022, 8:23

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Военные 252-й мотострелковой бригады РФ требуют, чтобы их отправили в Воронеж.

Российские мобилизованные записали видеообращение, в котором жалуются, что не могут попасть в воинскую часть в Воронеже. Оккупантов держат в районе Валуек в Белгородской области.

Такое обращение опубликовали мобилизованные 252-й мотострелковой бригады России. Видео распространили пропагандистские СМИ, сообщает «24 канал».

Очевидно, обращение записали те «мобики», которых едва ли не сразу после призыва отправили в Украину, чтобы воевали. Обстоятельства того, как они попали на фронт и где они находились неизвестны, но сами мобилизованные говорят, что в стремлении вернуться в Россию дошли до поселка Милово в Луганской области. То есть вплотную к российской границе.

Дойдя до границы, мобилизованные решили связаться с командованием, чтобы их отвезли в город Богучар Воронежской области – именно там базируется 252 бригада.

Но, как выяснилось, в России мобилизованные никому не нужны, особенно те, кто самостоятельно решил вернуться в воинскую часть. Там их очевидно не ждут.

И все же «мобики» попали в Россию. Но не в Воронежской, а в Белгородской области. Сейчас они находятся в Валуйках, откуда никто не выпускает их. Так они жалуются на это и просят, чтобы кто-то им помог.

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