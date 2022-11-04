Российские партизаны сожгли железную дорогу, чтобы остановить движение военных грузов

Российские партизаны сожгли железную дорогу, чтобы остановить движение военных грузов1
- 4.11.2022, 8:26
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Бойцы сопротивления записали пожар на видео.
В России произошел неожиданный случай. Местные партизаны сожгли электрооборудование на железной дороге.
Соответствующие кадры появились в Telegram. Активисты, выступающие против войны в Украине, открыто продемонстрировали свою позицию.
Таким образом партизаны пытались остановить движение военных грузов, направленных для уничтожения нашей страны.
Люди саботировали электрооборудование железной дороги и успешно нанесли экономический ущерб стране-агрессору.
На кадрах без звука видно, как огонь охватил электростанцию желензной дороги. В то же время автор ролика демонстрирует на камеру жест, обозначающий успех.
В конце видео показаны пожарные, которые пытаются потушить огонь, который охватил приличную площадь возгорания.