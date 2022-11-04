Следующий — Путин: в РФ началась война в высшем эшелоне власти 4.11.2022, 8:36

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Хозяин Кремля теряет контроль над ситуацией.

Последние события в РФ свидетельствуют о том, что в высшем эшелоне власти началась война.

В России распадается корпорация власти, которую 22 года «модерировал» Владимир Путин. Очевидно, что хозяин Кремля теряет контроль над ситуацией и в скором времени не сможет влиять на нее.

Такое предположение «Дождю» высказала главред журнала The New Times Евгения Альбац.

Она считает, что обыски у бывшего автора программы «Момент истины» Андрея Караулова, арест директора проекта Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова, смена главреда провластного издания Regnum — все это последствия начала войны в «самом верхнем эшелоне власти».

«Хочется надеяться, что это обернется крушением этого бесчеловечного режима. Идет война в самом верхнем эшелоне власти. Путин больше не может выступать в качестве медиатора. Так что следующий — он», — предполагает Альбац.

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