Российские войска оказались в патовой ситуации под Херсоном 1 4.11.2022, 8:43

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Артиллерия ВСУ будет расстреливать их, как в тире.

Российские оккупационные войска пытаются активно строить линию обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области, не понимая, что вскоре может их ожидать в реальности.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что после освобождения правого берега Херсонской области ВСУ из дальнобойной артиллерии начнут отстреливать позиции россиян на левом берегу как в тире, делая невозможным стабильное пребывание оккупантов на левобережье.

«Дело в том, что, как в июле я говорил, что нахождение оккупантов на правом берегу для них сравнимо с суицидальным положением, аналогично я говорю, что на левом берегу они будут в патовом положении терпил. Ведь левобережка, после освобождения правобережья будет для украинской артиллерии как тир. Широчайшие открытые пространства с разбросанными, либо компактно размещенными объектами оккупантов», - пишет он.

Коваленко отметил, что оккупанты готовятся к тому, что ВСУ, после освобождения правобережья начнут форсировать Днепр, но, по его словам, этого не будет.

«ВСУ попросту начнут методичный отстрел РОВ более высокоточной и дальнобойной артиллерией. Разумеется, россияне могут убрать свои позиции на левом берегу, на более безопасное расстояние, но… Но если они это сделают, ВСУ и вправду могут форсировать Днепр и молниеносно расширить плацдарм на левобережье. Пат? Да, пат. Причем пат терпил», - отметил он.

Коваленко подчеркнул, что россиянам в ближайшей перспективе на левом берегу Херсонщины ничего другого не останется, кроме как сидеть и терпеть. По его словам отмеченная группировка россиян рано или поздно будет вынуждена эвакуироваться на территорию оккупированного Крыма, отступая на юг.

«Положение для них безвыходное. По крайней мере, до тех пор, пока не начнется их эвакуация на ВОТ Крыма», - пишет эксперт.

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