Израиль нанес удары по сектору Газа 4.11.2022, 8:49

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Это первая ответная реакция на обстрелы боевиков ХАМАС с августа 2022 года.

Израильские военные 4 ноября нанесли удары по сектору Газа. Это стало ответом на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает Times of Israel.

Пока информации о пострадавших нет.

«Самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС», — указали в Армии обороны Израиля.

Это первые подобные действия с начала августа 2022 года.

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