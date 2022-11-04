Израиль нанес удары по сектору Газа
- 4.11.2022, 8:49
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Это первая ответная реакция на обстрелы боевиков ХАМАС с августа 2022 года.
Израильские военные 4 ноября нанесли удары по сектору Газа. Это стало ответом на ракетные обстрелы боевиков ХАМАС.
Об этом сообщает Times of Israel.
Пока информации о пострадавших нет.
«Самолеты нанесли удар по подземному военному объекту в центральной части сектора Газа, который является местом разработки и производства ракет для террористической организации ХАМАС», — указали в Армии обороны Израиля.
Это первые подобные действия с начала августа 2022 года.