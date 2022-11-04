В Приморском крае РФ готовятся к массовым протестам из-за огромных потерь в Украине 1 4.11.2022, 8:53

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Фото: Евгений Фельдман/«Медуза»

Данные озвучил Генштаб ВСУ.

Руководство Приморского края РФ вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим из-за возможных протестов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на пятницу, 4 ноября.

По данным Генштаба, во Владивостоке власти готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения.

Люди выражают недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне против Украины.

Представители российских властей, включая министра обороны Шойгу и кремлевского диктатора, в конце октября заявили об «окончании мобилизационных мероприятий». По их словам, в армию по мобилизации призваны 300 тысяч человек, и новых призывов не будет. Однако указ об объявлении мобилизации не отменен.

По данным СМИ, нынешней зимой в России может начаться вторая волна мобилизации.

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