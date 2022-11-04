«Нечем кормить слона»: итальянские циркачи застряли под Слуцком 1 4.11.2022, 9:00

Необычная ситуация привлекает любопытных со всей Беларуси.

Уже больше месяца в Беларуси живет зверь не наших широт и собирает неплохую такую публику. Дело в том, что под Слуцком застряли цирковые артисты, а с ними — и их «зообагаж»: лошади, пони, гуси, слон. Последний (вернее, последняя) и вызывает бурный интерес белорусов. В ничем не примечательную деревню съезжаются взрослые с детьми со всех уголков страны. А с собой берут пакеты овощей да фруктов, ведь ситуация непростая: кормить зверей своими силами хозяевам накладно. Как сейчас обстоят дела у итальянских артистов и когда они все-таки планируют уехать, читайте в материале onliner.by.

Обстановка в деревне

Индийский слон уже чуть больше месяца зависает в поселке Новинки Слуцкого района. Обычная такая деревня: несколько улиц, в конце которых дома граничат с загонами для коз и овец. Здесь царят тишина и спокойствие. Но если продвигаться на окраину, картина резко меняется: на пятачке стоят десятки раскрашенных прицепов, фур и легковых автомобилей, так что даже припарковаться негде. Горизонт скрывается за куполом шатра, а под ним — толпа людей с пакетами овощей. Все это база цирка «Антре», где и приютили итальянскую артистку с ее зверинцем.

Руслан, директор базы, занимается цирком 25 лет и в ситуации, в какой оказалась семья из Италии, попадал часто. Практически весь свой зверинец он распродал во время пандемии. Его телефон звонит без умолку: люди интересуются, чем могут помочь и можно ли приехать посмотреть на слона.

— Яблоки? Не везите их, они гниют. Основная еда — морковь, капуста, свекла. Животные очень много съедают — до 100 килограммов в день. Каждая лошадь — 10—15 килограммов, а их семь человек, тьфу, голов.

— Для местных тут бесплатный цирк?

— Это для нас бесплатный цирк. Приезжают разные люди со всех уголков страны: из Могилева, Гродно, Минска. Помочь хотят.

Запасы еды благодаря общественности действительно насобирали внушительные, но это так, на пару дней.

Как Майли Монни оказалась заложницей ситуации

Итальянка Майли Монни приехала на гастроли в Лиду, а затем должна была уехать в Баку, где обстановка, мягко говоря, накалилась. В посольстве девушку отговорили от поездки и порекомендовали остаться здесь. Артистка попробовала организовать выступление в Гомеле, чтобы не простаивать, но то ли программа не понравилась, то ли заехали другие артисты — в общем, тоже не срослось. Есть договоренность с Тулой, но только на 15 декабря. До этих чисел, если ничего не подвернется, итальянка тут и останется, а вместе с ней — семь фризов, слониха, гуси, пони и двое детей. Эта пауза и стала проблемой, так как кормить животных просто не на что.

В цирке она всю свою жизнь. Начинала с акробатики, затем вышла замуж за знаменитого Кристиана Гартнера, дрессировщика в пятом поколении, и стала перенимать его опыт. Когда мир окутала пандемия, супруги какое-то время жили в Кобрине, но в 2020 году Кристиана не стало (он разбился в автомобильной аварии), а Майли и дети продолжили его дело.

«Вы будете смотреть репетицию?» — слышу вопрос. Киваю. Можно что угодно рассказывать о любви к животным и бережном отношении, но репетиция раскроет все секреты. Если дрессировщик привык действовать силой и угрозами, животное будет ждать от него именно этого и на изменения в поведении будет реагировать соответственно: лениться или злиться. Это будет заметно даже стороннему наблюдателю, коих сегодня десятки.

Репетиция проводится ежедневно. Длится сие представление около 30 минут. Первыми в шатер запустили фризов. Лошади бегают по кругу, стучат копытами и ржут. Иногда только по шевелению губ я понимал, что была подана команда. Слону так вообще было достаточно первых звуков. Все движения совершались расслабленно, как-то по-домашнему, и от этого впечатление было еще сильнее. Животное ложилось на девушку, забрасывало хобот и забиралось на подставку. Зрители переговаривались, смеялись, снимали происходящее на телефон и аплодировали.

Особенности слоновьей жизни

Слониху зовут Мара, ей 47 лет. Дрессировщица говорит, что продолжительность их жизни — как у людей. С ней этот индийский четырехтонный монстр уже шесть лет. Есть у животного и пенсия — тогда Мару просто будут держать в вольере, кормить, мыть — ну, в общем, все то же самое, но уже без репетиций и выступлений. Вернуть слона на его родину и выпустить в чисто поле — плохая затея: не выживет.

Мара уже знакома с нашей погодой — даже больше, она и снег видела. Минимальная температура для слона должна быть не ниже 13 градусов. Когда становится холоднее, в палатке, где живет зверь, включают тепловую пушку. Работает она каждую ночь. Но нам повезло: температура была по слоновьим меркам высокая, поэтому Мара после репетиции осталась на улице. Ей тут и свободнее.

Спина в соломе — это она так играется. На ощупь — теплая.

Купить слона можно за €130—150 тыс., но его поди прокорми, ведь едят они плотно. В последние же дни посетителей просят не кормить животное: переедает.

— Ежедневно она съедает по 50 килограммов сена, 20 кило белого батона, 20 — свеклы, 20 — моркови, 10 — комбикорма. Слоны — большие сладкоежки, им нужен как минимум килограмм сахара в сутки. И это лучшая мотивация к работе. Если трюк сделан плохо, лакомства не дождешься, — рассказывает героиня на довольно хорошем русском. Кроме него, она знает еще несколько языков (не считая слоновьего).

По словам девушки, ограничения в сладком — единственное наказание и самая жесткая мера при воспитании этих огромных артистов. Все дело в том, что у слонов хорошая память. Если ты его обидишь, он вспомнит об этом даже через 20 лет и… обязательно отомстит.

Чтобы отбить расходы на животных, нужно делать хотя бы три-четыре полноценных представления в месяц.

Дети — 7-летний Тиван и 12-летняя Кристель — обучаются дистанционно. Они уже привыкли к жизни на колесах, другой и не знают.

— Я всегда прислушиваюсь к детям, чем они хотят заниматься. Сын, конечно, выступает, он хочет продолжить цирковую династию. Дочь занимается акробатикой и дрессировкой, но хочет стать ветврачом. Дети не считают это работой, для них это как музыкальный или спортивный кружок. В обычную школу мы не ходим, так как очень часто меняем города, поэтому дети обучаются дистанционно: пишут контрольные работы, уходят на каникулы — все как у сверстников. Сын разговаривает на итальянском и русском, а дочь — вдобавок еще и на английском.

— Сейчас много говорят о гуманном отношении к животным и есть очень много мнений о том, что цирки идут вразрез с этим принципом.

— Цирк цирку рознь. Для нас звери — как собаки или кошки, это часть семьи. Мы никогда не издевались и не мучили своих животных, тем более слонов. Нужно доверие, а если зверь тебя боится, никакого выступления не получится.

Майли все-таки надеется, что у нее получится добраться до Тулы. Документы на визу поданы, остается только ждать. А еще она планирует купить второго слона (но пока никто не продает, а если брать в Европе, потонешь в оформлении документов).

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