Оккупанты экстренно снимают флаги РФ в Херсоне: что происходит 4.11.2022, 9:05

Украинские военные предупредили о возможной провокации.

В оккупированном Херсоне начали снимать российские флаги с захваченных административных зданий, а на блокпостах больше нет российских солдат.

Однако в ВСУ рекомендуют не рассчитывать, что захватчики так быстро сдадутся. Украинские военные предупреждают, что признаки побега могут быть частью провокации, сообщает dialog.ua.

В херсонских пабликах появилась информация о перебазировании «министерства здравоохранения» из санатория «Медик», вероятно, в Скадовск.

Также россияне оставили здание Херсонской областной государственной администрации и полиции. Примечательно, что на этих зданиях таинственным образом исчезли флаги РФ. Кроме того, оккупанты спешно оставляют блокпосты.

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны «Юг» Украины Наталья Гуменюк, говоря о внезапной пропаже российских флагов, призывала оценивать изменения с недоверием к противнику.

Оккупанты знают о продвижении ВСУ и готовят Херсон к предстоящей войне. Вероятно, сейчас захватчики пытаются создать иллюзию сокращения военного контингента в городе и безопасности захода в населенные пункты.

«Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться», - пояснила она.

Руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич предполагает, что подобная тактика была рассчитана на то, чтобы ввести украинцев в заблуждение.

Однако жителей Херсона просят быть максимально аккуратными и быть готовыми к резкому обострению ситуации. Для этого, прежде всего, нужно собрать тревожные чемоданчики, сделать запасы еды и подготовить укрытия.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подчеркивает, что россияне проводят информационно-психологическую операцию, пытаясь выдать желаемое за действительное.

Однако, помня о том, как они бежали в Харьковской области, оставляя флаги и важные документы, оккупанты РФ все же, вероятно, решили перестраховаться.

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