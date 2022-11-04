Ученые нашли уникальный фрагмент Вавилонской башни 4.11.2022, 9:12

Открытие было сделано во время раскопок в Ираке.

Археологи уже нашли ворота персидского царя, построенные в честь завоевания Вавилона, а во время раскопок в Ираке наткнулись на кирпич, который, вероятно, был частью легендарной Вавилонской башни.

Об этом пишет издание Express.

В 586 г. до н. э. царь Навуходоносор II захватил город Иерусалим и выбрал самых квалифицированных рабочих, которых отвез в Вавилон, чтобы строить башню.

На ребре найденного кирпича было написано имя короля, указывающего на личный заказ здания.

Кирпич имеет следы необычного материала того времени: битума, древней смолы и раствора, конкретно упоминаемых в библейской истории.

«В книге Бытия буквально сказано, что они используют кирпич вместо камня, а битум - это раствор, там это прямо сказано», - подчеркнули исследователи.

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