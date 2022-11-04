ВСУ ликвидировали ефрейтора Росгвардии, который любил валяться в грязи

ВСУ ликвидировали ефрейтора Росгвардии, который любил валяться в грязи7
- 4.11.2022, 9:19
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Оккупант подписал контракт в сентябре и был отправлен в Давыдов Брод под Херсоном.
Украинские военные ликвидировали российского ефрейтора Росгвардии, который любит принимать грязевые ванны. Об этом сообщил блогер-расследователь Иракли Комахидзе.
О смерти Владимира Оплеснина сообщил паблик Сыктывкара, судя по всему он родом именно из этого города.
Известно, что оккупант подписал контракт на службу в сентябре и был назначен в подразделение Росгвардии, которая дислоцируется в Чечне. Украинские военные ликвидировали Оплеснина возле населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области.
У оккупанта осталась жена Юлия Оплеснина-Новикова и собака.