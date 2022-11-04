Бригаду морской пехоты РФ, зверствовавшую в Буче, разбили под Угледаром 1 4.11.2022, 9:28

7,950

За два дня «элитные» подразделения потеряли больше, чем в Первой чеченской войне.

Российские пропагандисты признали, что армия РФ несет невероятные потери среди личного состава на Угледарском направлении в Донецкой области. Все это связано с тем, что оккупанты постоянно пытаются штурмовать позиции ВСУ, а украинские защитники дают мощный ответ. Об этом сообщает Bild.

Один из российских пропагандистов, который пишет о боях за село Павловка под Угледаром (Павловка была освобождена в июне 2022 года), опубликовал жалобу 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота России, которая уже неделю не может захватить населенный пункт.

По версии «военкора» офицеры РФ воюющие на донецком направлении, заявили, что если Россия не наладит выпуск 122-мм снарядов, то придется массово делать гробы.

«Сказано это было по следам практически «завершившейся» операции по освобождению одного важного поселка, который за два дня унес больше жизней пехотинцев, чем первая Чечня», - написал он.

Украинские военные говорят, что «котикам» все еще не удалось оккупировать Павловку.

При этом в ВСУ не особого понимания, для чего Москва решила положить большое количество своих людей в борьбе за село, не имеющее стратегического значения.

Вероятно, главная цель этого упорного штурма – желание одного из командиров получить награду за успешную «операцию».

Второй вариант – «утилизация» военных преступников. Дело в том, что 155-й бригада морской пехоты тихоокеанского флота РФ была замечена в Буче, Ирпене и Гостомеле. Путин отметил «героизм» бригады присвоением наименования «гвардейская». По данным на сентябрь 2022 года, оккупанты потеряли 52 человек, восемь из них – офицеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».