Путин опять сел в лужу 3 Альфред Кох

4.11.2022, 9:44

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Альфред Кох

Спокойная жизнь российских городов закончилась.

Закончился двести пятьдесят второй день войны. Существенных изменений на фронте за прошедшие сутки не произошло. Какие-то мелкие движения туда-сюда, не более. Одним словом, на фронте без перемен. Со всем зловещим подтекстом этой незатейливой фразы.

Как и прогнозировалось, Путин вернулся в зерновую сделку, сообщив о том, что получил через турок удовлетворяющие его гарантии от Украины. Что это за гарантии - никто не знает. (Включая, я думаю, его самого). Но выгляди т это максимально нелепо: человек, развязавший войну против Украины, требует от нее гарантий того, что она не будет нападать на его флот, который по ней стреляет ракетами.

Конечно, я понимаю, что речь идет о том, чтобы Украина дала гарантии, что она не будет использовать в военных целях суда, перевозящие зерно, транспортные коридоры, выделенные для зерновой сделки и портовую инфраструктуру для нее.

Но это все отговорки. И я не исключаю, что какую-то бумажку в этом духе украинцы написали в адрес турок. Скорее всего такая гарантия была дана Эрдогану еще тогда, когда сделка только подписывалась четыре месяца назад. И Эрдоган просто показал ее Путину, а Путин поспешил удовлетвориться этой бумажкой потому, что у него не было другого выхода: в противном случае зерновой экспорт из Украины продолжался бы без участия России и, следовательно, вообще без каких- либо гарантий от Украины в сторону России.

Опять Путин перехитрил самого себя: в очередной раз его блеф не удался и никто не испугался его угроз. Эрдоган заявил, что зерновой экспорт в любом случае будет продолжен и если потребуется - то зерно будут возить турецкие корабли под охраной турецкого флота. Путин понял, что заигрался и съехал по быстрому, заявив, что его устраивают гарантии, которые якобы дала Украина.

Это объяснение для лохов никого не обмануло и все поняли, что Путин опять сел в лужу. Разумеется, его авторитет (если о нем еще можно говорить) от этого явно не вырос. Путин все норовит выступить равным партнером для США и Китая, а об него вытирают ноги то Украина, то Турция. То обе вместе.

Таким макаром он нескоро окажется за одним столом переговоров с Байденом и Си Цзиньпином. И сегодня он от этого момента еще дальше, чем 23 февраля. А ведь он начинал эту «спецоперацию» именно для того, чтобы показать, что он им ровня, с ним надо считаться и что он взрослый мальчик. А получилось все ровно наоборот: он показал, что ему до них как до солнца, что с ним можно не считаться и что он - инфантильный дегенерат.

Тем временем становятся известны параметры беспилотников, которыми в скором времени украинская промышленность завалит ВСУ. Это будет аппарат с дальностью 1000 км (до Москвы надо лететь не больше 600 км). Вес боевой части - 75 кг. Это довольно тревожные для Москвы цифры. Например, иранские драндулеты имеют вес боевой части не более 50 кг. И если они причиняют такой ущерб, что что можно ожидать от дрона с более мощной боевой частью?

Может быть этот дрон будет выпускать не одна только украинская промышленность. Может ей будет помогать польская или, например, словацкая (немецкая?) промышленность. Но сообщается, что конструкция украинская и инженеры, налаживающие производство - тоже украинские.

Если это так (а скорее всего это так), то спокойная жизнь российских городов в европейской части России закончилась. И ракеты ЗРК С300, которыми сейчас россияне сдуру стреляют по наземным целям, скоро будут у них в жутком дефиците. А когда они кончатся - тогда российские города останутся беззащитными. Ведь России никто не даст своих ЗРК и ракет к ним, в отличие от Украины, которой сейчас строить новую ПВО помогает все НАТО.

Путин, конечно, может гнать на убой все новые и новые сотни тысяч своих граждан, но если их нечем вооружить, то их готовность умереть недорого стоит. В конце концов эта война - война машин и HIMARS в ней значит намного больше, чем способность храброго чеченского богатыря разбить кирпич об свою голову.

Вообще, человечество в целом, не такое уж плохое. Люди чаще всего хотят быть на стороне правды и хотят помогать тем, кто борется за добро и против зла. И то, что Запад помогает Украине и противостоит путинской России означает, наше общее дело - правое, а значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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