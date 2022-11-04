Как Лукашенко стал посмешищем среди коллег по постсоветскому пространству 6 Дмитрий Косач, «Салідарнасць»

4.11.2022, 9:53

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Диктатор превращается в изгоя среди «своих».

Позиция правителя Беларуси в армяно-азербайджанском конфликте вновь подчеркнула утрату им прежней самостоятельности.

С точки зрения Армении на протяжении последней недели Лукашенко откровенно беспардонно ведет себя по отношению к союзнику по ОДКБ.

28 октября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности этой организации правитель Беларуси повысил голос на Никола Пашиняна, требуя от него быстрее урегулировать конфликт с Азербайджаном и согласиться на роль России как единственного посредника, отказавшись от обращения к западным странам (ЕС и ОБСЕ).

1 ноября последовало продолжение. На встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем правитель Беларуси поддержал президента Азербайджана, сказав, что у него «не оставалось другого решения, как силовое решение».

Также Лукашенко призвал не втягивать ОДКБ в армяно-азербайджанский конфликт (ранее Ереван обратился в организацию за помощью в восстановлении территориальной целостности страны).

В тот же день в МИД Армении назвали слова Лукашенко «необоснованными» и также отметили, что они «не являются союзническими и партнерскими, ставят под сомнение обязательства государства-участника, подписанные им в рамках ОДКБ».

И это была одна из самых мягких реакций в Армении, многие высказываются в отношении «союзника» Лукашенко намного хлеще.

А спикер Национального собрания Армении Ален Симонян прокомментировал заявления правителя Беларуси короткой, но емкой фразой: «У меня есть опасения, что высказанные мысли были не его».

Это намек на Россию, главного члена ОДКБ, позиция которой разочаровала армянских союзников. Мысль о том, что Лукашенко, попавший в зависимость от Путина после событий 2020 года, превратился в его цепного пса – не новая.

Напомним, в январе этого года правитель Беларуси неожиданно заявил, что «прежде всего» власти Узбекистана должны извлечь уроки из протестов в Казахстане – в этом увидели проговаривание желания России добиться присоединения этой страны к ОДКБ.

В феврале Лукашенко и вовсе позволил себе заявить, что в ближайшие 15 лет к «союзному государству» Беларуси и России может присоединиться ряд постсоветских стран (Украина, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан). Чем, естественно, вызвал там негативную реакцию.

До 2020 года Лукашенко подобных высказываний в отношении коллег себе не позволял – ни по содержанию, ни по тону. Наоборот, белорусские власти старались наводить мосты со всеми, позиционируя себя как нейтральное государство и потенциальную переговорную площадку.

Теперь же от прежнего поведения правителя Беларуси почти ничего не осталось. Его линия резко контрастирует даже с действиями коллег-автократов на постсоветском пространстве. Вспомнить хотя бы, что в лицо Путину президент Казахстана сказал, что не будет признавать независимость самопровозглашенных республик. А правитель Таджикистана буквально потребовал от президента России не относиться к странам Центральной Азии как к республикам СССР.

Сегодня немыслимо представить, чтобы Лукашенко проявил по отношению к Москве такую же независимую позицию. А его дублирование желаний Кремля в виде резких и эмоциональных высказываний подрывает авторитет правителя Беларуси еще больше.

У Лукашенко давно не осталось союзников на Западе, но теперь он рискует растерять их и на постсоветском пространстве.

Дмитрий Косач, «Салідарнасць»

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