На окраине российского Брянска вспыхнул масштабный пожар 1 4.11.2022, 9:59

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Огонь виднелся с другого конца города.

Беспокойной была эта ночь для жителей российского Брянска. Их не на шутку испугал мощный пожар, вспыхнувший на окраине города.

Об этом местные жители сообщили в социальных сетях, рассказывает «24 канал». Они также выложили множество фото и видео, демонстрирующих, насколько красиво пылает в России.

Отметим, что вспыхнуло какое-то обычное здание. Но огонь был столь сильным, что его могли увидеть с других концов города. Да и само зарево в небе было таким, как в городе огненный смерч проносится.

Позже стало известно, что горело здание в поселке Великое Полпино под самым Брянском. На фото и видео можно увидеть, что сооружение выгорело дотла. Но, судя по реакциям, например, в телеграм-аккаунте «Типичный Брянск», люди не слишком расстроились. Большинство реакций с огоньком или улыбающимися эмодзи. Наверное, любят же россияне, когда у них что-то горит.

Интересно, что причину пожара не установили. Известно лишь, что в результате нее сгорел дотла жилой дом. Россияне убеждают, что «потерь нет».

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