Украинские военные уничтожили командный пункт армии РФ на Донбассе
- 4.11.2022, 10:04
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Противника обнаружили с помощью беспилотника.
Украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в Донецкой области.
Как сообщает ГПСУ, противник обосновался в одном из домов захваченного населенного пункта. Пограничники, участвующие в сдерживании вооруженной агрессии РФ в составе Сил обороны, разведали вражескую позицию и корректировали огонь с воздуха с помощью беспилотника.
«Новый беспилотник наши минометчики получили недавно от черновицких волонтеров. Чтобы отблагодарить неравнодушных граждан, бойцы подписали артиллерийские мины и метко отправили «именные» боеприпасы на головы оккупантам. Как результат, огнем из 120-мм минометов пограничники уничтожили командно-наблюдательный пункт российско-оккупационных войск», – говорится в сообщении.