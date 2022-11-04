Байден: Не волнуйтесь, мы очень скоро освободим Иран 3 4.11.2022, 10:14

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Фото: Reuters

Президент США сделал заявление на фоне массовых протестов в восточной стране.

Президент США Джо Байден пообещал «освободить Иран» на фоне продолжающихся в этой стране протестов. Он говорит, что это произойдет очень скоро.

Об этом сообщает Associated Press.

«Не волнуйтесь, мы освободим Иран», - сказал Байден сторонникам во время предвыборной акции за члена Демократической партии Майка Левина и добавил «Они освободятся очень скоро».

Отмечено, что президент США выступил с таким заявлением во время предвыборной речи в Калифорнии, когда десятки демонстрантов собрались с плакатами в поддержку иранских протестующих, участники подняли мобильные телефоны с надписью «Свободу Ирану».

Издание также пишет, что администрация Байдена столкнулась с критикой со стороны иранских американских активистов, призывающих Белый дом отказаться от идеи возродить иранское ядерное соглашение на фоне протестов в стране.

Протесты в Иране

Напомним, что причиной для массовых протестов в Иране стала смерть 22-летней Махса Амини, умершей в одной из больниц Тегерана вскоре после того, как была задержана полицией нравов из-за «ненадлежащего ношения хиджаба».

Полиция Ирана сообщила, что у девушки произошел сердечный приступ, однако ее родственники отрицают, что у нее были какие-либо заболевания сердца.

После этого тысячи людей вышли на демонстрации против репрессивного курса и исламской системы правления.

При этом верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в организации протестов.

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