В центре Минска продается квартира за полмиллиона долларов 9 4.11.2022, 10:25

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«Элитная» недвижимость находится на на улице Богдановича, напротив завода «Оливария».

Издание onliner.by заглянуло в «элитную» квартиру в Минске вместе с руководителем студии дизайна Dia Дмитрием Воюнковым. На этот раз под пристальным вниманием журналистов — четырешка в самом центре города, которая точно сможет вас удивить (в том числе своей стоимостью).

Что за квартира?

Квартира, о которой пойдет речь, находится в двухэтажной сталинке на улице Богдановича, прямо напротив завода «Оливария». По воспоминаниям старожилов, этот дом строили в 1948 году из обломков других зданий, уничтоженных во время военных бомбардировок. Поэтому многие такие постройки сами по себе представляют историческую ценность.

— Я все детство провел в этом районе. Здесь жили представители интеллигенции: известные художники, балерины, инженеры, учителя. И здесь всегда царила доброжелательная атмосфера, все соседи друг друга знали. Поэтому, выбирая место для своего родового гнезда, я остановил свой выбор именно на этом камерном уголке. Мне нравится малоэтажная застройка, близость к центру и основным прогулочным местам, большое количество кафешек рядом. Также для меня имело значение наличие хороших школ неподалеку: хотелось дать сыновьям достойное образование. Хорошее транспортное сообщение тоже было важным, — перечисляет критерии Виталий, владелец объекта.

Он приобрел четырешку около пяти лет назад. Ну как четырешку… По документам она действительно таковой являлась, но по факту это были две квартиры, которые весьма условно объединили: у них даже уровень пола был разный, что уж говорить об отделке. Так что минчанину предстоял серьезный ремонт, который растянулся на целый год.

Чтобы планировка получилась функциональной, Виталий и его супруга пригласили дизайнера, разработавшего план помещений с учетом пожеланий хозяев. В итоге на площади в 127 «квадратов» удалось разместить кухню-гостиную, детскую и взрослую спальни, рабочий кабинет, два санузла, гардеробную и топочную. А комната, которая по документам числится как 22-метровый коридор, де-факто является игровой зоной. Так что квартиру вполне можно считать пятикомнатной.

Из-за того что недвижимость располагается в здании, построенном еще в середине прошлого века, новые хозяева решили заменить все коммуникации. Также были добавлены современные фишки: приточно-вытяжная вентиляция и теплые полы в санузлах. Кстати, одной из особенностей этой четырешки можно назвать индивидуальное отопление и подогрев воды с помощью котла (вот зачем здесь нужна эта самая топочная!).

— Интерьерными решениями мы с женой занимались самостоятельно. Изначально хотели сделать все в классическом стиле: заштукатурить стены и потолок, покрасить их. Но когда мы сняли слои краски и обоев, оставшиеся от предыдущих собственников, и увидели кирпичную кладку, то поняли, что хотим ее сохранить. Хотя это куда более дорогостоящее решение: нужно было все отреставрировать, покрыть лаком. Но мы не жалеем, что потратились и вернули этому месту аутентичный вид.

Также семейная пара оставила оригинальные балки, а на полу уложила дубовую доску.

— Мы старались использовать экологически чистые материалы. Например, окна (между прочим с тройными стеклопакетами, так что шум с улицы в квартире не слышен) произведены из сибирской лиственницы.

Практически вся мебель в квартире — из массива ясеня и дуба. Даже люстры (например, в игровой комнате) изготовлены из массива по индивидуальным эскизам.

— К «иллюминации» мы тоже подошли серьезно. В прихожей установили реверсный выключатель на все ближайшие зоны. В коридоре между спальнями и санузлом встроили мягкую ночную подсветку пола, реагирующую на движение, чтобы ночью можно было спокойно и безопасно пройти и не включать при этом основную лампу.

Хоть семья и провела в своей уютной четырешке несколько прекрасных лет, сейчас она решила с ней распрощаться. Причина простая: супругам предложили работу за границей, и они это предложение приняли.

Пожалуй, цена жилья в $480 000 по курсу может шокировать среднестатистического белоруса. Однако Виталий считает, что с учетом расположения квартиры и серьезных затрат на ремонт стоимость более чем оправданна.

— Это уникальный объект. Второй такой найти в Минске будет очень сложно, если не сказать невозможно. Понятное дело, что наша квартира подойдет не всем, но свой покупатель, который оценит ее эксклюзивность, рано или поздно появится.

Удачная планировка

— Нравится, что прихожая плавно перетекает в общее пространство, за которым скрываются приватные зоны. Все организовано так, что интуитивно понятно, куда дальше идти. Здорово, что нашлось место для топочной/постирочной — часто бывает такое, что стиральная машина, установленная в ванной комнате, превращает ее в хозяйственный блок. Здесь такого нет, к тому же санузлы довольно большие по площади — это явный плюс. Ну и наличие просторной гардеробной, которая грамотно вынесена в дальнюю часть квартиры, тоже не может не радовать, — отметил руководитель студии дизайна Дмитрий Воюнков.

Сохранение аутентичности

— Хочется похвалить владельцев за то, что они решили оставить элементы, связанные с историей дома, — кирпичную кладку и балки на потолке. Последние выглядят очень эпично, даже несмотря на некоторую свою неидеальность. Это, наоборот, добавляет интерьеру характер.

Использование интересных приемов

— В дизайне этой квартиры присутствуют по-настоящему классные приемы. Например, сочетание кирпичной кладки и ярких стен, использование нестандартных текстур (как пример — рельефная плитка на кухне). Темный пол, стены и плинтусы тоже довольно неплохо смотрятся. В общем, взгляду есть за что зацепиться.

Хорошо оформленные санузлы

— Считаю, что обе ванные комнаты выглядят приятно и лаконично. Светлая плитка, хорошая планировка и ничего лишнего. Хозяева с ними не перемудрили, и у них все получилось.

Локация

— Квартира находится в центре города, и для определенной категории людей этот момент может стать определяющим. Возможность ежедневно гулять по самым красивым местам Минска, завтракать в кафешках в нескольких минутах ходьбы от дома, удобно добираться в любую точку — думаю, многим это покажется существенным достоинством.

Минусы

Спорные планировочные решения

— Хоть в целом я и похвалил планировку, кое-какие моменты все-таки можно улучшить. Мне не совсем понятно, почему хозяева разместили в комнате площадью 22 квадратных метра игровую. Я бы перенес туда столовую или кухню целиком, потому что расположение мебели в кухне-гостиной на данный момент выглядит спорно: диван стоит поперек комнаты, телевизор висит впритык к двери — наверняка при просмотре в нее упирается взгляд. Лучше было бы развернуть все на 90 градусов, а обеденную зону передвинуть в игровую, — считает руководитель студии дизайна.

К кухне тоже есть вопросы. Почему рабочая поверхность находится напротив окна? Когда человек готовит, он заслоняет собой естественный свет и создает дополнительную тень — это неправильно. Для плиты тоже подобрано не самое удачное место: добираться до нее неудобно, да и если выдвигать ящик, то придется делать шаг назад и цеплять колонну.

Обилие кирпича

— Интегрирование кладки в интерьер я считаю абсолютно верным решением, но, на мой субъективный взгляд, ее в квартире слишком много. Я бы сократил количество кирпича в два раза.

Проблемы с освещением

— Мне кажется, источников света тут недостаточно. Да и используются в основном люстры, практически нигде нет торшеров, бра, которые могли бы выигрышно подчеркнуть отдельные элементы дизайна. Кое-где «косяки» особенно заметны: в кабинете на столе нет лампы — как там работать по вечерам? А на кухне один из светильников смотрит прямо в вытяжку. В общем, на месте владельцев над освещением я бы еще подумал.

Цена

— Честно говоря, цена меня шокировала. В пересчете на «квадраты» получается примерно $3779 за метр. Это очень дорого, даже с учетом переплаты за расположение и ремонт. Тем более в нынешней рыночной ситуации, когда люди скорее стараются продать недвижимость, нежели купить.

Вывод

— Это необычный объект, имеющий большой потенциал. Аутентичность в сочетании с современными дизайн-решениями создают в квартире особую уникальную атмосферу. Но отдельные моменты нуждаются в доработке, на которую придется потратить энную сумму денег. И это при довольно высокой стоимости жилья, которая при таких раскладах не кажется мне оправданной, — подытожил Дмитрий Воюнков.

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