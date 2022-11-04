закрыть
4 ноября 2022, пятница, 11:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ISW: У российской армии возникли новые серьезные проблемы в Украине

1
  • 4.11.2022, 10:26
  • 4,496
ISW: У российской армии возникли новые серьезные проблемы в Украине
фото: reuters

Они связаны с тяжелой военной техникой.

В то время, как Россия мобилизуют на войну в Украине зэков и инвалидов, армия РФ продолжает сталкиваться со значительными проблемами снабжения тяжелой военной техникой.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики приводят данные Министерства обороны Великобритании, согласно которым оккупанты в Украине в середине октября теряли свыше 40 единиц бронетехники ежедневно.

«В последние недели РФ, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов Беларуси», - указывают специалисты.

Вместе с тем, по данным Генштаба ВСУ, россияне начали изымать из своих хранилищ военную технику, не прошедшую соответствующее техобслуживание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох
Победный Джокер в руках белорусов 
Победный Джокер в руках белорусов  Артем Черников