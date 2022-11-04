ISW: У российской армии возникли новые серьезные проблемы в Украине

ISW: У российской армии возникли новые серьезные проблемы в Украине1
- 4.11.2022, 10:26
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Они связаны с тяжелой военной техникой.
В то время, как Россия мобилизуют на войну в Украине зэков и инвалидов, армия РФ продолжает сталкиваться со значительными проблемами снабжения тяжелой военной техникой.
Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Аналитики приводят данные Министерства обороны Великобритании, согласно которым оккупанты в Украине в середине октября теряли свыше 40 единиц бронетехники ежедневно.
«В последние недели РФ, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов Беларуси», - указывают специалисты.
Вместе с тем, по данным Генштаба ВСУ, россияне начали изымать из своих хранилищ военную технику, не прошедшую соответствующее техобслуживание.